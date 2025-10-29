Telenord alla scoperta del CIV di Cornigliano, tra iniziative e programmi di riqualificazione

Telenord dedica uno speciale al Centro Integrato di Via (CIV) di Cornigliano, alla scoperta delle attività commerciali e delle iniziative del territorio. In studio con Katia Gangale è presente Massimo Oliveri, presidente del CIV di Cornigliano, mentre in collegamento con Anna Li Vigni intervengono le commercianti Monica Albanese e Roberta Cesaro.





L’approfondimento offre uno sguardo diretto sulle opportunità e le sfide del commercio locale, evidenziando i progetti di valorizzazione e le iniziative per rafforzare la rete tra negozi e cittadini, con l’obiettivo di rendere Cornigliano un punto di riferimento per lo shopping e la vita sociale del quartiere.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.