Telenord alla scoperta dei tesori della Biblioteca Servitana alla Foce
di Luca Pandimiglio
Un'inchiesta per scoprire da vicino l’impegno quotidiano di chi contribuisce a valorizzare e custodire questo prezioso luogo di cultura
Un viaggio tra storia, cultura e curiosità all’interno della Biblioteca Servitana alla Foce. In studio con Katia Gangale, interviene Ilaria Murgia, responsabile della biblioteca, per raccontare il patrimonio librario e le attività che animano questo spazio cittadino.
In collegamento, Luca Pandimiglio dialoga con Marco Bichisecchi, volontario, per scoprire da vicino l’impegno quotidiano di chi contribuisce a valorizzare e custodire questo prezioso luogo di cultura.
