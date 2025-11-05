Cultura

Telenord alla scoperta dei tesori della Biblioteca Servitana alla Foce

di Luca Pandimiglio

Un'inchiesta per scoprire da vicino l’impegno quotidiano di chi contribuisce a valorizzare e custodire questo prezioso luogo di cultura

Facileisolare.it

Un viaggio tra storia, cultura e curiosità all’interno della Biblioteca Servitana alla Foce. In studio con Katia Gangale, interviene Ilaria Murgia, responsabile della biblioteca, per raccontare il patrimonio librario e le attività che animano questo spazio cittadino.

In collegamento, Luca Pandimiglio dialoga con Marco Bichisecchi, volontario, per scoprire da vicino l’impegno quotidiano di chi contribuisce a valorizzare e custodire questo prezioso luogo di cultura.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: