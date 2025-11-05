Telenord alla Biblioteca Brocchi di Nervi per raccontare il ciclo di incontri 'Diventare nonni'

Un percorso dedicato a chi si prepara a diventare nonno o nonna, tra consigli pratici e riflessioni sul ruolo nella famiglia contemporanea. In studio a Telenord Carla Costanzi, sociologa, e in collegamento Anna Maria Frigerio, psicologa e psicoterapeuta, per approfondire temi di educazione, relazioni intergenerazionali e benessere dei nonni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.