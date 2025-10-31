Telenord al 'Firpo', per capire cosa succeda nelle scuole genovesi occupate

Cresce la preoccupazione per le incursioni nelle scuole genovesi, dopo l’ultimo episodio avvenuto al liceo Firpo, dove due studenti sono rimasti feriti e si registrano danni alle strutture.

Un fenomeno che solleva interrogativi sulla sicurezza degli istituti e sul clima tra i giovani.

In collegamento dal liceo Carlotta Nicoletti, insieme con Francesco Devoti, coordinatore della Rete Studenti Liguria, e Fabrizio Ivaldi, presidente del Municipio Bassa Val Bisagno, per capire cosa sta accadendo e quali soluzioni si stanno valutando.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.