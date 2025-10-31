Telenord al 'Firpo', per capire cosa succeda nelle scuole genovesi occupate
di Carlotta Nicoletti
Una serie di fatti che sollevano interrogativi sulla sicurezza degli istituti e sul clima tra i giovani
Cresce la preoccupazione per le incursioni nelle scuole genovesi, dopo l’ultimo episodio avvenuto al liceo Firpo, dove due studenti sono rimasti feriti e si registrano danni alle strutture.
Un fenomeno che solleva interrogativi sulla sicurezza degli istituti e sul clima tra i giovani.
In collegamento dal liceo Carlotta Nicoletti, insieme con Francesco Devoti, coordinatore della Rete Studenti Liguria, e Fabrizio Ivaldi, presidente del Municipio Bassa Val Bisagno, per capire cosa sta accadendo e quali soluzioni si stanno valutando.
