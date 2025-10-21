Telenord a Nervi: riapre il Castello in passeggiata, torna operativa la sede Anpi
di Redazione
Un momento significativo per la memoria storica e l’impegno civile del territorio
Dopo un lungo periodo di chiusura, riapre il Castello di Nervi e con esso torna attiva la sede dell'ANPI. In studio Alberto Soave, presidente della sezione ANPI "Gino Tasso – Tigre" (Quinto, Nervi, Sant’Ilario). In collegamento con Luca Pandimiglio interviene Lorenzo Cantatore, presidente della sezione ANCR. Un momento significativo per la memoria storica e l’impegno civile del territorio.
