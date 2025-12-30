Attualità

Tecnologia: a Vado Ligure la nuova gru dei record nel parco Vernazza

di Gilberto Volpara

39 sec

Portata nominale di 700 tonnellate

Tecnologia: a Vado Ligure la nuova gru dei record nel parco Vernazza
Boschi Liguria

 

Vernazza Autogru rafforza ulteriormente il proprio parco mezzi con l’ingresso della nuova Liebherr LTM 1650-8.1. Un investimento strategico che consolida il posizionamento dell’azienda nel segmento dei grandi sollevamenti.

 

Erede diretta della storica LTM 1500-8.1, la LTM 1650-8.1 è progettata per portare al massimo il concetto di potenza su otto assi. Con una portata nominale di 700 tonnellate, la nuova gru assicura prestazioni superiori dal 15% al 50% rispetto al modello precedente, a seconda delle configurazioni operative.

 

Una macchina pensata per affrontare i cantieri più complessi, dove capacità, affidabilità e precisione rappresentano requisiti fondamentali. Con questo nuovo ingresso, Vernazza Autogru conferma una strategia chiara: investire in tecnologie di eccellenza per rispondere a progetti sempre più ambiziosi.

 

 

 

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

vernazza gru vado ligure

Condividi: