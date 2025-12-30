Tecnologia: a Vado Ligure la nuova gru dei record nel parco Vernazza
di Gilberto Volpara
Portata nominale di 700 tonnellate
Vernazza Autogru rafforza ulteriormente il proprio parco mezzi con l’ingresso della nuova Liebherr LTM 1650-8.1. Un investimento strategico che consolida il posizionamento dell’azienda nel segmento dei grandi sollevamenti.
Erede diretta della storica LTM 1500-8.1, la LTM 1650-8.1 è progettata per portare al massimo il concetto di potenza su otto assi. Con una portata nominale di 700 tonnellate, la nuova gru assicura prestazioni superiori dal 15% al 50% rispetto al modello precedente, a seconda delle configurazioni operative.
Una macchina pensata per affrontare i cantieri più complessi, dove capacità, affidabilità e precisione rappresentano requisiti fondamentali. Con questo nuovo ingresso, Vernazza Autogru conferma una strategia chiara: investire in tecnologie di eccellenza per rispondere a progetti sempre più ambiziosi.
