Tecniche robotiche mininvasive ed endometriosi: focus con gli specialisti del San Martino
di m. mich.
Endometriosi, tecniche chirurgiche robotiche e mininvasive, chirurgia oncologica, prevenzione, obesità in ginecologia, ostetricia. Sono i temi principali della puntata di Salute Sanità in onda su Telenord e telenord.it con gli specialisti del Policlinico San Martino di Genova.
Sono intervenuti in studio:
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Claudio Gustavino; direttore UO Ostetricia e Ginecologia
|Franco Alessandri; resp. chirurgia ginecologica oncologica San Martino
|Fabio Barra; dirigente ginecologia ostetricia San Martino
Ecco la videopunata integrale.
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Tags:endometriosi
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