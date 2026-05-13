Salute

Tecniche robotiche mininvasive ed endometriosi: focus con gli specialisti del San Martino

di m. mich.

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Endometriosi, tecniche chirurgiche robotiche e mininvasive, chirurgia oncologica, prevenzione, obesità in ginecologia, ostetricia. Sono i temi principali della puntata di Salute Sanità in onda su Telenord e telenord.it con gli specialisti del Policlinico San Martino di Genova.

Sono intervenuti in studio:

 

Claudio Gustavino; direttore UO Ostetricia e Ginecologia
Franco Alessandri; resp. chirurgia ginecologica oncologica San Martino
 
Fabio Barra; dirigente ginecologia ostetricia San Martino
 

Ecco la videopunata integrale.

 

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Tags:

endometriosi

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