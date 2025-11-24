Teatro Nazionale di Genova: l’inaugurazione della nuova Scuola di Recitazione diretta da Elisabetta Pozzi

Il Teatro Nazionale di Genova celebra l’apertura della sua nuova Scuola di Recitazione, un progetto dedicato alla formazione di giovani attori e attrici che desiderano approfondire le proprie competenze artistiche. L’inaugurazione segna un passo importante nel percorso del teatro genovese, offrendo agli studenti l’opportunità di apprendere le tecniche della recitazione professionale attraverso corsi strutturati, laboratori pratici e masterclass con professionisti del settore. La scuola riapre con l’obiettivo di coniugare tradizione teatrale e innovazione, diventando un punto di riferimento per la formazione artistica e culturale nella città.

