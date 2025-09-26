Teatro Nazionale di Genova, già emessi 45mila biglietti e 20 recite sold out

Il Teatro Nazionale di Genova festeggia un inizio di stagione straordinario, con numeri che confermano la crescita e il rinnovato entusiasmo del pubblico verso il teatro. A poche settimane dall’avvio della nuova programmazione, sono già stati venduti oltre 45.000 biglietti, un traguardo che segna un forte segnale di ripresa e partecipazione culturale.

20 recite già sold out - Uno dei dati più significativi è il tutto esaurito per ben 20 spettacoli, un risultato che non si registrava da anni. Tra i titoli più apprezzati: le produzioni interne del teatro, alcuni classici della drammaturgia italiana e internazionale, ma anche nuove proposte contemporanee che hanno saputo intercettare gusti diversi e pubblici variegati

Un’offerta culturale ampia e accessibile - Il successo si deve anche alla strategia inclusiva del Teatro Nazionale, che ha puntato su una programmazione ricca e diversificata, con particolare attenzione alla qualità artistica e alla diffusione sul territorio. Le sedi coinvolte — dal Teatro della Corte al Modena, passando per Duse e Gustavo Modena — sono tornate a essere luoghi vivi di incontro e riflessione.

Verso un futuro sempre più partecipato - I numeri positivi fanno ben sperare per il prosieguo della stagione. Il Direttore Davide Livermore ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare sulla formazione del pubblico, sulla produzione originale e sull’apertura al mondo giovanile. L’obiettivo è consolidare il ruolo del Teatro Nazionale di Genova come uno dei poli culturali più importanti d’Italia.

