"Teatro dei Campioni" chiude il 12 gennaio l'anno della Liguria regione europea dello sport. Ferro: "Grande successo, volano economico e turistico"

Martedì 12 gennaio, sul palco del teatro Carlo Felice di Genova, andrà in scena Teatro dei campioni, l’evento di chiusura di “Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport”. A partire dalle 17.30, grandi nomi dello sport italiano racconteranno al pubblico le loro storie e le esperienze che li hanno resi campioni: da Gianluigi Buffon, campione del mondo nel 2006, a Fabio Fognini, che riceverà la Croce di San Giorgio, fino agli eroi olimpici Stefania Belmondo, Jury Chechi e Antonio Rossi, e alla sciatrice Marta Bassino.





L’evento, a ingresso gratuito (prenotazione necessaria), sarà anche l’occasione per celebrare un anno straordinario per lo sport ligure, segnato da decine di eventi internazionali e da investimenti record sugli impianti sportivi per 11 milioni di euro.





Se ne parla in studio con l’assessore regionale allo sport Simona Ferro, che commenterà l’importanza della Liguria come “Best European Region of Sport” 2025 e il ruolo di questo appuntamento nel promuovere lo sport e i talenti del territorio.

