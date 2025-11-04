Cultura

Teatro Akropolis riparte con la nuova stagione, a Telenord il direttore artistico Clemente Tafuri

di Simone Galdi

Le novità, i progetti e le sorprese che caratterizzano questo nuovo calendario culturale

ll Teatro Akropolis riapre le sue porte al pubblico con una stagione ricca di eventi e spettacoli. In studio con Simone Galdi, il direttore artistico Clemente Tafuri racconta le novità, i progetti e le sorprese che caratterizzeranno questo nuovo calendario culturale. Un’occasione per scoprire come il teatro continui a essere un punto di riferimento per la città, con proposte che spaziano dalla prosa alla musica, dall’arte performativa agli incontri culturali.

