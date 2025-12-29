Te lo do io il Natale: i vip liguri invadono i social tra post e meme
di Redazione
Le piattaforme digitali si trasformano in un vero e proprio palcoscenico virtuale per mostrare lo spirito natalizio
Il Natale diventa virale sui social grazie ai vip liguri, che condividono foto, video e meme per celebrare le festività con ironia e creatività. Tra auguri originali e contenuti divertenti, le piattaforme digitali si trasformano in un vero e proprio palcoscenico virtuale per mostrare lo spirito natalizio e coinvolgere i follower.
Ne parla Massimiliano Lussana, giornalista, che analizza tendenze, stili di comunicazione e strategie dei personaggi pubblici locali. Lussana evidenzia come social media e meme siano diventati strumenti potenti per rafforzare il legame tra vip e pubblico, creando contenuti condivisi che spesso superano i confini regionali.
Il fenomeno non riguarda solo il divertimento: molti influencer e celebrità approfittano del periodo natalizio anche per campagne di solidarietà e promozione di iniziative locali, unendo intrattenimento e impegno sociale.
