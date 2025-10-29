Taylor Swift, i versi per Portofino sul palazzo della Regione Liguria
di Redazione
Il ledwall della sede regionale si è acceso con la frase “Portofino was on my mind”, tratta dal brano “Elizabeth Taylor”
Le parole di Taylor Swift dedicate a Portofino hanno illuminato il palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova. La popstar statunitense, nel suo ultimo album, ha aperto il brano inaugurale con un riferimento diretto al celebre borgo ligure sul mare, celebrandone la bellezza e la fama internazionale.
Per sottolineare il legame tra Portofino e la cultura pop globale, il ledwall della sede regionale si è acceso con la frase “Portofino was on my mind”, tratta dal brano “Elizabeth Taylor”. L’installazione è stata accompagnata da un ritratto di Taylor Swift e dalla sua firma, trasformando la facciata del palazzo in un omaggio spettacolare alla Liguria e al borgo simbolo della regione.
L’iniziativa ha voluto celebrare non solo il successo internazionale dell’artista, ma anche la visibilità di Portofino e della Liguria nel panorama culturale mondiale.
