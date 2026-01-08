Taxi, Regione Lombardia approva modifiche a regolamento aeroportuale. Lucente: più accessibilità per persone con disabilità
di R.S.
Le modifiche sono in vigore con la pubblicazione del regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)
Rendere il servizio taxi più accessibile, inclusivo e vicino alle esigenze di tutti i passeggeri: è questo l’obiettivo delle modifiche approvate da Regione Lombardia al Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi. Le modifiche sono in vigore a partire da oggi, giovedì 8 gennaio, con la pubblicazione del regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
In particolare, per migliorare l’accessibilità del servizio taxi a favore dei passeggeri a mobilità ridotta o con disabilità, anche in vista dell’imminente svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026, Regione Lombardia ha approvato una riorganizzazione del servizio presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie del territorio regionale.
Le nuove disposizioni prevedono la possibilità, per i passeggeri che necessitano di un veicolo con classificazione ‘SH’, dotato di accesso per sedie a rotelle, di scegliere direttamente l’autovettura tra quelle disponibili presso la banchina di carico. È inoltre consentito richiedere il servizio attraverso le Centrali Radiotaxi, altri organismi economici di lavoro e di servizi, nonché mediante l’utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, come le applicazioni digitali.
“Un aggiornamento doveroso e atteso da tempo – afferma l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente (nella foto) – a dimostrazione della sensibilità di Regione Lombardia nei confronti delle persone fragili e con disabilità. Un provvedimento che riguarda tanti cittadini che quotidianamente devono usufruire del trasporto pubblico. Il nostro obiettivo è garantire a chiunque di muoversi e viaggiare in Lombardia in maniera agevole, usufruendo dei supporti tecnici necessari e dei servizi di trasporto specializzati”.
“La mobilità deve essere per tutti – conclude Lucente – un chiaro segnale di civiltà, un passo in avanti importante verso il diritto all’inclusione. Ci tengo a ringraziare la Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità del Consiglio regionale per la tempestività con cui ha dato esito favorevole al provvedimento e tutti i consiglieri che hanno contribuito alla stesura di una misura dal grande valore etico e morale”.
