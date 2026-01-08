Taxi, Regione Lombardia approva modifiche a regolamento aeroportuale. Lucente: più accessibilità per persone con disabilità

Rendere il servizio taxi più accessibile, inclusivo e vicino alle esigenze di tutti i passeggeri: è questo l’obiettivo delle modifiche approvate da Regione Lombardia al Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi. Le modifiche sono in vigore a partire da oggi, giovedì 8 gennaio, con la pubblicazione del regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

In particolare, per migliorare l’accessibilità del servizio taxi a favore dei passeggeri a mobilità ridotta o con disabilità, anche in vista dell’imminente svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026, Regione Lombardia ha approvato una riorganizzazione del servizio presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie del territorio regionale.

Le nuove disposizioni prevedono la possibilità, per i passeggeri che necessitano di un veicolo con classificazione ‘SH’, dotato di accesso per sedie a rotelle, di scegliere direttamente l’autovettura tra quelle disponibili presso la banchina di carico. È inoltre consentito richiedere il servizio attraverso le Centrali Radiotaxi, altri organismi economici di lavoro e di servizi, nonché mediante l’utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, come le applicazioni digitali.

“Un aggiornamento doveroso e atteso da tempo – afferma l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente (nella foto) – a dimostrazione della sensibilità di Regione Lombardia nei confronti delle persone fragili e con disabilità. Un provvedimento che riguarda tanti cittadini che quotidianamente devono usufruire del trasporto pubblico. Il nostro obiettivo è garantire a chiunque di muoversi e viaggiare in Lombardia in maniera agevole, usufruendo dei supporti tecnici necessari e dei servizi di trasporto specializzati”.

“La mobilità deve essere per tutti – conclude Lucente – un chiaro segnale di civiltà, un passo in avanti importante verso il diritto all’inclusione. Ci tengo a ringraziare la Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità del Consiglio regionale per la tempestività con cui ha dato esito favorevole al provvedimento e tutti i consiglieri che hanno contribuito alla stesura di una misura dal grande valore etico e morale”.

