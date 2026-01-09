Taxi, martedì 13 gennaio sciopero nazionale: a Genova stop dalle 8 alle 20

Anche i tassisti genovesi aderiranno allo sciopero nazionale del settore proclamato per martedì 13 gennaio. A Genova l’astensione dal servizio è prevista dalle ore 8 alle 20, con la garanzia del solo servizio minimo di trasporto “sociale” riservato a persone con disabilità o in situazioni di particolare gravità.

La mobilitazione nasce dal forte malcontento della categoria per i ritardi delle istituzioni nazionali nel definire una normativa chiara e definitiva sul trasporto pubblico non di linea. Secondo i rappresentanti sindacali, il protrarsi dell’incertezza normativa sta creando confusione tra i diversi servizi e favorendo modelli di intermediazione ritenuti non conformi alle regole del servizio pubblico locale.

I tassisti esprimono inoltre preoccupazione per la situazione attuale e futura del trasporto pubblico locale, denunciando la mancanza di risposte da parte delle amministrazioni sui progetti e sui programmi di settore. «Chiediamo la comprensione dei cittadini – spiegano – per una protesta che mira a difendere un servizio pubblico essenziale, fondato su regole certe, concorrenza leale e tutela del lavoro».

