Tassa e-commerce, Sada (DHL) a Telenord: «L’Italia rischia di autoescludersi dal mercato europeo»
di Carlotta Nicoletti
«Il rischio non solo esiste, ma si è già verificato. Quando la cosiddetta “tassa sui pacchi” era stata prevista con la finanziaria di dicembre, con validità da gennaio, l’aeroporto di Malpensa aveva già registrato un calo del 50% dei volumi e-c
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