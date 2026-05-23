Bruzzone: "Fornita una bozza di bando per utilizzo palestre scolastiche a società sportive"

Il consigliere delegato di Città Metropolitana Filippo Bruzzone, ai microfoni di Telenord, approfondisce il tema della subconcessione degli spazi sportivi scolastici da parte di società sportive in orario pomeridiano e nel periodo estivo. Un incontro tra dirigenti scolastici, istituzioni e società ha consentito di dar vita ad una bozza di bando che regolamenta l'ambito e amplia le opportunità.

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