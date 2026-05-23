Attualità

Bruzzone: "Fornita una bozza di bando per utilizzo palestre scolastiche a società sportive"

di Claudio Baffico

18 - SettimoLink

Il consigliere delegato di Città Metropolitana Filippo Bruzzone, ai microfoni di Telenord, approfondisce il tema della subconcessione degli spazi sportivi scolastici da parte di società sportive in orario pomeridiano e nel periodo estivo. Un incontro tra dirigenti scolastici, istituzioni e società ha consentito di dar vita ad una bozza di bando che regolamenta l'ambito e amplia le opportunità.

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