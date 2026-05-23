La Protezione Civile regionale guarda al futuro tra tecnologia, pianificazione e partecipazione dei giovani
di Luca Pandimiglio
All’incontro hanno preso parte il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone
Tags:protezione civile
Condividi:
Altre notizie
Maldive, rientrate a Malpensa le salme dei sub italiani. Autopsie in programma a Gallarate
23/05/2026
di Redazione
Tassa e-commerce, Sada (DHL) a Telenord: «L’Italia rischia di autoescludersi dal mercato europeo»
23/05/2026
di Carlotta Nicoletti
Mobilità sospesa sul Bisagno, ipotesi tram aereo: nuova idea per la Val Bisagno
23/05/2026
di Carlotta Nicoletti
Violenza e bullismo, Genova accende il confronto: “Il silenzio è il primo nemico”
23/05/2026
di Carlotta Nicoletti