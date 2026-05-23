Violenza e bullismo, Genova accende il confronto: “Il silenzio è il primo nemico”

La violenza di genere e il bullismo non nascono all’improvviso. Crescono nel silenzio, tra fragilità ignorate, segnali sottovalutati e relazioni tossiche. Da questo principio è partita “Invulnerabilia”, l’iniziativa organizzata dall’Università di Genova al Palazzo della Borsa per affrontare i temi della sicurezza sociale, della vulnerabilità e della prevenzione attraverso testimonianze, musica, teatro e confronto diretto.

Convegno – L’evento, promosso dal Centro Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità dell’ateneo genovese, ha acceso i riflettori su fenomeni sempre più diffusi, con particolare attenzione al bullismo e alla violenza di genere. Obiettivo dell’incontro: trasformare la consapevolezza in strumenti concreti di aiuto e prevenzione.

Ascolto – Tra gli interventi anche quello di Nespresso Italia, che ha presentato il progetto “Punti Viola”. “Abbiamo trasformato oltre 60 boutique italiane in luoghi di ascolto e primo supporto per vittime di violenza e stalking”, è stato spiegato durante il panel. Più di 700 dipendenti sono stati formati per riconoscere situazioni di disagio e indirizzare le persone verso le autorità competenti.

Bullismo – Ampio spazio anche al cyberbullismo, indicato dagli esperti come una delle forme più invasive di violenza contemporanea. Avvocati e professionisti hanno ricordato l’importanza di conoscere gli strumenti legali disponibili, dalle denunce alle richieste di rimozione dei contenuti online. “Non esiste mai un raptus improvviso – è stato sottolineato – ma un percorso di sofferenza che può essere intercettato”.

Teatro e musica – Attraverso videoclip, spettacoli e racconti ispirati a storie vere, gli artisti coinvolti hanno mostrato come il bullismo e la violenza possano lasciare segni profondi anche nell’età adulta. “Parlarne è fondamentale – è stato ribadito – perché il carnefice può avere un volto qualunque”.

Prevenzione – Centrale il messaggio finale condiviso dai relatori: riconoscere i segnali precoci, creare reti di supporto e promuovere cultura del rispetto sono gli strumenti più efficaci per contrastare la violenza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.