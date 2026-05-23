Ginori: "Il Coni si propone come anello di congiunzione tra scuole e società"
di Claudio Baffico
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Il vicepresidente di Coni Liguria Furio Ginori sottolinea a Telenord l'importanza dell'utilizzo delle palestre scolastiche da parte di società sportive, rimarcando quanto un bando annuale sia insufficiente anche a seguito della carenza di impiantistica nel territorio. L'auspicio è quello che le assegnazioni siano rapide, senza che la burocrazia prenda il sopravvento.
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