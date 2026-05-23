Mobilità sospesa sul Bisagno, ipotesi tram aereo: nuova idea per la Val Bisagno

Un sistema sospeso sopra il torrente Bisagno, con vagoni agganciati a una struttura metallica e alimentazione green. È la proposta lanciata da Elio Evangelisti, appassionato di urbanistica e mobilità, che punta a inserirsi nel dibattito aperto sul futuro dei trasporti in Val Bisagno dopo lo stop allo Skymetro e le discussioni sulla cabinovia.

La proposta – L’idea, illustrata durante la trasmissione “Liguria Live”, prevede una sorta di tram sospeso che correrebbe sopra l’alveo del Bisagno senza occupare la carreggiata stradale. “Non è un’invenzione futuristica – ha spiegato Evangelisti – esistono sistemi simili già dal 1901 in Germania e oggi vengono utilizzati anche in Giappone”.

Secondo il promotore, il sistema avrebbe un impatto visivo e ambientale ridotto rispetto ai progetti precedenti. I piloni verrebbero installati lungo le sponde del torrente e i convogli viaggerebbero a circa tre metri d’altezza, ben al di sotto delle quote ipotizzate per la cabinovia.

Tempi e vantaggi – Evangelisti immagina un collegamento rapido tra Brignole e la parte alta della vallata: “Da piazza della Vittoria fino a Prato si potrebbe viaggiare in circa 20 minuti”. Il sistema sarebbe automatizzato e alimentato anche tramite pannelli solari, con gestione affidata all’intelligenza artificiale per monitorare flussi e sicurezza.

Critiche ai progetti precedenti – Nel corso dell’intervento non sono mancate le osservazioni sullo Skymetro, definito troppo invasivo dalla cittadinanza e dall’attuale amministrazione comunale. Dubbi anche sulla cabinovia proposta dal Politecnico di Milano, soprattutto per il problema del vento nella vallata.

Confronto aperto – La proposta è stata inviata al Comune di Genova e ai media locali. Dalla segreteria della sindaca sarebbe arrivato un primo riscontro interlocutorio. L’obiettivo, spiega Evangelisti, è “entrare nel dibattito pubblico e offrire una soluzione alternativa per la mobilità della vallata”.

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