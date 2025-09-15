Tari in aumento alla Spezia: le imprese chiedono un confronto con il Comune
di R.P.
Le associazioni di categoria chiedono un confronto diretto con l’assessore Casati e, più in generale, con la giunta Peracchini
Rete Imprese La Spezia, che riunisce Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, ha chiesto un incontro urgente all’amministrazione comunale dopo l’arrivo della terza rata della Tari, che secondo le segnalazioni degli imprenditori contiene aumenti inattesi e significativi. Confartigianato ha stimato rincari superiori al 10%.
Le associazioni di categoria chiedono un confronto diretto con l’assessore Kristopher Casati e, più in generale, con la giunta Peracchini. L’obiettivo è fare chiarezza sugli aumenti e affrontare in modo costruttivo anche il tema più ampio del commercio locale. È stato richiesto, inoltre, un colloquio con l’assessore Alberto Giarelli per discutere sia del nuovo piano del commercio sia del recente bando pubblicato dal Comune, che prevede l’incarico a un esperto di rigenerazione commerciale con particolare attenzione al centro storico.
"Un dialogo costante tra istituzioni e imprese è fondamentale" – dichiarano i direttori delle quattro associazioni, Pasquale Cariulo (Cna), Giuseppe Menchelli (Confartigianato), Roberto Martini (Confcommercio) e Fabrizio Capellini (Confesercenti) – "Chiediamo di essere coinvolti prima che vengano prese decisioni che impattano sul tessuto produttivo e commerciale della città. Solo con un confronto aperto e condiviso è possibile rafforzare la competitività delle imprese e accompagnarle in un percorso di sviluppo realmente sostenibile".
