Skuhravy compie 60 anni, Tomáš a Telenord: "Tifosi del Genoa, siete i migliori al mondo"

Al Genoa dal 1990 al 1995, gigante d'area di rigore ed eroe nelle notti magiche di Coppa UEFA: compie oggi 60 anni Tomáš Skuhravý, ex attaccante e storico volto del Genoa targato Franco Scoglio. Attualmente, Skuhravý è il quinto marcatore all-time della storia del Genoa, con 67 gol all'attivo.

"Ricordo più prezioso? Tutti quanti i gol che ho segnato in maglia Genoa - racconta Skuhravy a Telenord - "Mi piaceva fare gol anche quando segnavo in amichevole. Ma il migliore rimane quello segnato all'Oviedo"

"Tifoseria? Sento sempre l'affetto di Genova, anche se sono lontano rimane casa mia"

Sul Genoa di oggi: "Il calcio è cambiato molto rispetto agli anni '90, spero che Colombo faccia tutto per il Genoa e segni tanti gol. Vieira? Non lo conosco personalmente ma la squadra c'è. Spero che si rivelino essere scelte giuste e buone per la squadra, l'importante quest'ann osarà salvarsi. L'importante è fare gruppo, un po' come eravamo noi negli anni '90. Poi sul campo sono i giocatori che ci vanno"

"Tornare in tv? E' una possibilità nel futuro. A Telenord mi sono sempre trovato bene, Oggi mi occupo di una squadra di Serie A in Rep. Ceca"

Skuhravý saluta con un messaggio ai tifosi rossoblù: "Rimanete sempre così, siete i migliori al mondo"

