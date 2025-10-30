Tamponamento sull'A10: un ferito, traffico in tilt tra Pra’ e Pegli

Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sull’autostrada A10, dove intorno alle 8 di giovedì si è verificato un incidente tra i caselli di Pra’ e Pegli.

Secondo le prime ricostruzioni, più veicoli sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i soccorritori del 118. Un automobilista, ferito in modo lieve, è stato trasportato all’ospedale Villa Scassi per accertamenti, mentre uno dei mezzi incidentati è stato rimosso con il carro attrezzi.

L’incidente ha avuto forti ripercussioni sulla circolazione, già complicata dalle condizioni meteo avverse. Intorno alle 9 si registravano fino a quattro chilometri di coda tra Arenzano e Pra’ in direzione Genova, mentre il traffico risultava rallentato anche sulla A26, nel tratto compreso tra Masone e l’interconnessione con la A10, e sulla A7 in uscita a Bolzaneto. Sempre sulla A7, ulteriori rallentamenti di circa due chilometri si segnalavano tra Bolzaneto e Busalla, in direzione Milano, a causa di lavori in corso.

