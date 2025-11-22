Tamponamento in galleria sulla A10: grave una donna, traffico in tilt verso ponente

Un grave incidente ha paralizzato questa mattina la A10, nel tratto tra Genova e Ventimiglia. All’imbocco della galleria Terralba, in direzione Savona, un pullman turistico si è scontrato con un camion, provocando un violento tamponamento.





A riportare le ferite più serie è stata una donna di circa sessant’anni, accompagnatrice del gruppo in viaggio. Era seduta sul lato passeggeri del pullman e, dopo l’impatto, è rimasta bloccata tra le lamiere del mezzo. I vigili del fuoco hanno impiegato diversi minuti per liberarla, consentendo poi ai sanitari di prestarle le prime cure all’interno della stessa galleria. Le sue condizioni sono critiche.





Il pullman, con una cinquantina di persone a bordo, stava viaggiando da Brescia verso Nizza per una gita. Sul posto sono intervenuti Croce Oro di Sciarborasca, automedica Golf5, vigili del fuoco, Polstrada e personale di Autostrade.





Pesantissime le ripercussioni sul traffico: fino a sei chilometri di coda verso ponente, tra il raccordo A10/A26 e Varazze. Per chi procede verso Ventimiglia è consigliato l’ingresso a Varazze, mentre chi arriva da Genova può uscire ad Arenzano. L’accesso autostradale di Arenzano rimane temporaneamente chiuso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.