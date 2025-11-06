Tamponamento in A26, interviene l’elisoccorso: un ferito trasferito al San Martino

Mattinata di disagi lungo l’autostrada A26 Genova–Gravellona Toce, dove un tamponamento tra tre veicoli – un camion, un furgone e un’auto – ha provocato due chilometri di coda tra Masone e il bivio con l’A10, in direzione Genova.

Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, nell’incidente è rimasto ferito uno dei conducenti, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, la polizia stradale e il personale di Aspi.

Il ferito, estratto dai vigili del fuoco, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

La carreggiata è stata liberata e il traffico, dopo i rallentamenti iniziali, è in graduale miglioramento.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.