Tamponamento in A10, morta al San Martino la donna a bordo del pullman turistico

E' morta la donna soccorsa ieri sull'autostrada A10 dopo un tamponamento tra un pullman turistico e un camion. L'incidente stradale era avvenuto all'ingresso della galleria Terralba, in prossimità di un restringimento di carreggiata. La donna, 63 anni, residente a Brescia, era seduta accanto all'autista del mezzo, in qualità di guida turistica.

Dopo l'incidente era stata soccorsa e rianimata sul posto ma è deceduta all'ospedale San Martino di Genova, dove era stata trasportata dall'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.





