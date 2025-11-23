Tamponamento in A10, morta al San Martino la donna a bordo del pullman turistico
di Redazione
E' morta la donna soccorsa ieri sull'autostrada A10 dopo un tamponamento tra un pullman turistico e un camion. L'incidente stradale era avvenuto all'ingresso della galleria Terralba, in prossimità di un restringimento di carreggiata. La donna, 63 anni, residente a Brescia, era seduta accanto all'autista del mezzo, in qualità di guida turistica.
Dopo l'incidente era stata soccorsa e rianimata sul posto ma è deceduta all'ospedale San Martino di Genova, dove era stata trasportata dall'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Donna accoltellata a Montoggio, aggressore fermato dai Carabinieri nella notte
23/11/2025
di Luca Pandimiglio
Donna accoltellata a Montoggio, sindaco Fantoni: "L'uomo aveva il divieto di avvicinamento, giorni fa una prima violenza"
22/11/2025
di Luca Pandimiglio