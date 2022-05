Taggia, scontro con un autocarro:muore ciclista

di Redazione

Incidente mortale questa mattina tra Taggia e Badalucco, in provincia di Imperia. Un ciclista dopo uno scontro con un autocarro, ha perso la vita. Purtroppo inutili sono risultati i soccorsi.

L’urto è avvenuto vicino alle cave San Giorgio, non lontano dall’abitato di Taggia. La strada è stata chiusa in entrambe i sensi di marcia per permettere i rilievi e per l'accesso del medico legale. Il traffico è andato ovviamente in tilt.

Ancora da definire l'esatta dimanica di quanto accaduto.

Notizia in aggiornamento

