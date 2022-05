Taggia, disinnesco bomba: al centro sfollati pasta al pesto per gli islamici, ragù agli altri 

di Redazione

Molte persone hanno risposto all'obbligo di lasciare le abitazioni decidendo per una gita o per una visita a parenti e amici lontani dalla zona rossa

Mentre continuano le operazioni per il disinnesco dell'ordigno che ha costretto a sgomberare circa 10 mila persone, al centro di accoglienza per sfollati, dove sono in servizio 130 volontari, è scoccata l'ora del pranzo.

Un pasto che ha previsto pasta al pesto per i musulmani e al ragù a tutti gli altri. Sono stati gli stessi musulmani a chiederla, non perché il ragù possa contenere carne di maiale, ma piuttosto perché la carne potrebbe non essere stata macellata secondo i dettami della legge islamica.

Per lo stesso motivo, come secondo è stato servito del pesce impanato con insalata. Al centro ci sono alcune centinaia di persone. Molti sfollati hanno risposto all'obbligo di lasciare le abitazioni decidendo per una gita o per una visita a parenti e amici lontani dalla zona rossa.