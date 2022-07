Taggia, brucia un appartamento nella notte: tre persone in ospedale

di Redazione

Dodici sfollati. In via Revelli sono intervenuti diversi mezzi e uomini dei vigili del fuoco di Sanremo

Sei famiglie, 12 persone, sono state sfollate la scorsa notte a causa di un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Revelli, a Taggia. Tre le persone portate in ospedale: il proprietario dell'abitazione in cui si sono sviluppate le fiamme e un vigile del fuoco per un principio di intossicazione, la terza per accertamenti. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi e uomini dei vigili del fuoco di Sanremo. I pompieri hanno salvato il proprietario dell'appartamento dove è divampato il rogo che per sfuggire alle fiamme si era rifugiato sul terrazzo dello stabile. Accertamenti sono in corso per risalire alle cause dell'incendio.