Savona, Capitaneria di porto e vigili del fuoco firmano un accordo di collaborazione

di Marco Innocenti

Redazione di piani d'intervento comuni per l'antincendio in porto, svolgimento di esercitazioni congiunte e scambio di informazioni fra le centrali operative

E' stato firmato questa mattina a Savona l'accordo di collaborazione funzionale e reciproco supporto fra la Capitaneria di Porto e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. L'accordo, in attuazione di una convenzione nazionale, prevede la redazione di piani, manuali e procedure per l'intervento in materia di antincendio nel porto ed a bordo delle navi, lo svolgimento di esercitazioni periodiche congiunte, lo scambio informativo diretto fra le Sale Operative ed una implementazione della collaborazione operativa.

Su questo ultimo aspetto, la Guardia Costiera garantirà il necessario supporto con i propri o con altri mezzi per il trasporto di personale e attrezzature dei Vigili del Fuoco nel corso delle operazioni di lotta agli incendi; viceversa i Vigili del Fuoco garantiranno l'intervento di personale specialista nautico o soccorritore acquatico a richiesta della Capitaneria nel corso di particolari attività connesse alla ricerca e salvataggio di persone in mare. L'accordo prevede anche una implementazione dell'attività formativa che riguarderà l'architettura navale, la condotta di unità e delle imbarcazioni nonché all'uso dei relativi strumenti ed apparati di bordo a favore del personale dei Vigili del fuoco nonché incontri e conferenze, sulla natura e sugli effetti dannosi delle sostanze pericolose ed in generale sugli aspetti connessi alla prevenzione antincendio ed e alla disciplina antinfortunistica a favore del personale della Guardia Costiera.

"L'accordo cerca di mettere a sistema le rispettive competenze - spiega il comandante della Capitaneria di Savona Giulio Piroddi - quelle della capitaneria di porto vengono messe a disposizione dei vigili del fuoco e viceversa. L'obiettivo è incrementare la sicurezza in caso di emergenza sia in mare che in porto". "La risposta a certi eventi non può essere improvvisata ma va preparata - aggiunge il comandante dei vigili del fuoco Emanuele Gissi - il protocollo ci permette di lavorare ad un mutuo scambio di conoscenze e competenze dal punto di vista tecnico e dei mezzi". Presente alla firma anche il prefetto di Savona Enrico Gullotti: "Sono grato ai due comandanti per questo momento importante. L'attuazione del protocollo nazionale anche a Savona ha indubbie finalità operative condivise, credo che su questo concetto di condivisione e sinergia si giochi sicuramente l'efficienza dell'azione amministrativa e operativa".