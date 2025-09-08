Attualità

Svolta nella manicure: vietate due sostanze tossiche ecco cosa cambia

di Carlotta Nicoletti

Piave Motori - T-CROSS

Abbiamo intervistato Sara Piazze, responsabile settore benessere CNA e Alexandra Birau, titolare negozio Passion Beautè a Genova, sul nuovo divieto imposto dall'UE scattato l'1 settembre per due componenti nocivi che si trovano all'interno di smalti, semipermanenti e gel.     

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: