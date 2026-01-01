Svizzera, dalla Liguria un team ustioni pronto a intervenire dopo la tragedia di Capodanno

Dalla Liguria alla Svizzera per fronteggiare l’emergenza. Un team sanitario altamente specializzato del Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova è pronto a partire per garantire supporto operativo dopo la tragedia avvenuta nella notte di Capodanno a Crans Montana.

Emergenza – L’attivazione è scattata dopo l’alert del Centro europeo di coordinamento delle emergenze, trasmesso al Dipartimento nazionale di Protezione civile. Il coordinamento delle operazioni è affidato al capo Dipartimento Fabio Ciciliano, con il supporto della Protezione civile regionale ligure.

Squadra – Il team messo a disposizione dal Centro Grandi Ustionati è composto da un medico coordinatore esperto, due medici specialisti – un chirurgo e un anestesista – e un’infermiera con esperienza specifica nella gestione dei grandi ustionati. Una squadra pronta a intervenire direttamente sul posto per rafforzare la risposta sanitaria locale.

Strutture – Oltre al personale, l’ospedale Villa Scassi ha garantito la disponibilità immediata di quattro posti letto: due in terapia intensiva e due in subintensiva. Una risorsa fondamentale nel caso in cui si rendesse necessario il trasferimento di feriti gravi dagli ospedali svizzeri.

Eccellenza – Il Centro Grandi Ustionati di Genova è riconosciuto a livello europeo come struttura di riferimento per la cura delle ustioni complesse. Una certificazione che ne conferma il ruolo strategico anche negli interventi internazionali di emergenza sanitaria.

Dichiarazioni – “La Liguria è stata allertata dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e si è subito attivata – dichiarano il presidente della Regione Marco Bucci e gli assessori Massimo Nicolò e Giacomo Raul Giampedrone –. Siamo pronti per fornire tutto l’aiuto e il supporto specializzato possibili ai nostri amici svizzeri”.

“Il nostro personale medico – aggiungono – è pronto a partire fin da subito. A loro va il nostro ringraziamento per essersi attivati immediatamente, anche rientrando dalle ferie”.

