Superluna del cervo, in Liguria lo spettacolo è da brividi

di Redazione

L’evento astronomico più affascinante dell’anno.I social sono stati riempiti di immagini straordinarie

La notte del 13 luglio 2022 è andato in scena uno spettacolo bellissimo nel cielo. E' comparsa la Superluna del cervo', l’evento astronomico più affascinante dell’anno. Superluna del cervo, perchè, secondo una antica tradizione dei nativi americani, il mese di luglio è il momento in cui le corna degli esemplari maschi raggiungono le massime dimensioni, capaci di oscurare anche la luce della Luna.

Lo spettacolo ha lasciato tutti a bocca aperta anche perché vicina alla Terra come non mai: è stata percepita più grande del 7% e più luminosa del 15% circa.

In tutto il mondo sono state scattate foto bellissime, così come in Liguria. I social sono stati riempiti di immagini straordinarie spesso con la Luna che illuminava di rosso il mare.

(Foto Alessandro Genova)