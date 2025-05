Suo figlio prende una nota a scuola, madre colpisce al volto il preside dell'istituto Bergese

Lo ha aggredito verbalmente fino ad arrivare a colpirlo con un pugno in faccia. Andrea Ravecca, preside dell'Istituto albergherio Bergese, nel quartiere di Sestri Ponente, è stato colpito al volto dalla madre di uno studente della scuola genovese.

E' accaduto intorno alle ore 12: la donna si sarebbe presentata nell'ufficio del dirigente scolastico perché il figlio, studente dell'istituto alberghiero, aveva preso una nota disciplinare sul registro scolastico. Una volta lì, ha cominciato a urlare e aggredire verbalmente Ravecca, che ha deciso di avvisare le forze dell'ordine.

Mentre se ne andava dalla scuola, la donna si sarebbe girata di scatto per colpire al volto con un pugno il preside Ravecca, che è caduto all'indietro. Sul posto i sanitari hanno soccorso il dirigente scolastico, trasportato per precauzione all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Secondo lo stesso preside e altri membri del personale, episodi del genere erano già accaduti, senza mai sfociare pero' in atti di violenza

“Esprimo massima solidarietà al dirigente scolastico dell'Istituto 'Bergese' di Sestri Ponente, vittima di un'aggressione totalmente ingiustificabile. Un atto di violenza che Regione Liguria condanna fermamente, non solo perché va contro i principi di rispetto e civiltà, ma anche perché pessimo esempio per i giovani. Non è ammissibile che opinioni differenti possano sfociare in un brutale pestaggio. La scuola deve essere luogo sicuro per tutti, per gli studenti, così come per il personale. È essenziale garantire la protezione del corpo docente, affinché possa continuare a svolgere il loro ruolo fondamentale nella formazione delle nuove generazioni”. commenta l'assessore alla Scuola della Regione Liguria

