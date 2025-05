Suicidio a Genova, assolto il marito dall’accusa di maltrattamenti

Il Tribunale di Genova ha assolto l'uomo, di origini albanesi, dall’accusa di maltrattamenti presentata dalla ex moglie, morta suicida a gennaio. È in via di archiviazione anche il fascicolo per istigazione al suicidio, aperto dopo la tragedia.

Contesto - La vicenda risale al gennaio scorso, quando una donna si è lanciata dalla finestra di casa. Pochi secondi dopo, la sorella ha tentato lo stesso gesto ma si è salvata. La donna aveva denunciato l’ex marito per maltrattamenti e radicalizzazione, motivando il suo gesto con la paura di perdere l’affidamento dei quattro figli.

Indagini - Le verifiche condotte dalla polizia e dalla Digos hanno escluso collegamenti dell’uomo con ambienti terroristici e non hanno trovato riscontri sui presunti maltrattamenti. Secondo la difesa, rappresentata dall’avvocata Anna Serafino, le accuse sarebbero nate da motivi personali legati alla gelosia.

Precedenti - L’uomo era stato arrestato per un giorno nel 2023, dopo aver chiuso in casa le due sorelle per andare in moschea. Fu condannato a pochi mesi per quell’episodio, ma successivamente si era allontanato dalla casa familiare per vivere con il fratello.

Conseguenze - Dopo il suicidio della madre, i quattro figli sono stati affidati al padre e vivono attualmente con lui. Con la sentenza di assoluzione e l’imminente archiviazione dell’inchiesta per istigazione al suicidio, la vicenda giudiziaria sembra giunta al termine.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.