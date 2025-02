LIVE SudTirol - Sampdoria 1-1, Sibilli riporta subito la parità

La prima trasferta di febbraio per la Sampdoria di mister Semplici che affronta allo stadio 'Druso' di Bolzano il SudTirol. Dopo i due successi casalinghi con Cosenza e Modena, i blucerchiati cercano il colpo per un altro colpo di reni dalle zone basse della classifica. Oltre un migliaio i tifosi del Doria che hanno seguito la squadra in Trentino.

CRONACA

6' - alla prima occasione creata, passa in vantaggio il Sud Tirol: Molina si infila in area con una finta, corridoio per Merkaj che è solo e incrocia alle spalle di Cragno

12' - pareggio immediato della Samp con Sibilli: azione che si sviluppa da corner, tocca Oudin che costringe Adamonis alla parata, sulla ribattuta Sibilli la butta dentro: primo gol blucerchiato per lui

21' - multi occasione per la Samp: prima Davi mura due volte Niang sull'invitante cross di Beruatto, poi Depaoli non riesce a ribadire in rete un pallone rimasto vagante in area

29' - mischia furibonda nell'area blucerchiata: nessuno riesce a calciare, alla fine calcia Pyythia con il pallone che sfiora il palo

FORMAZIONI UFFICIALI

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli; Molina, Pyyhtia, Praszelik, Casiraghi, S. Davi; Merkaj, Odogwu. All. Castori.

SAMPDORIA (3-4-2-1) Cragno; Curto, Riccio, Ferrari; De Paoli, Yepes, Meulensteen, Beruatto; Sibilli, Oudin, Niang All. Semplici

ammoniti: Giorgini (ST); Niang, Ferrari (S)

