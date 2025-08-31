LIVE Sudtirol-Sampdoria 3-0: a segno Casiraghi, Merkaj ed El Kaouakibi. Coda al posto di Ferri
di Maurizio Michieli
Alla terza rete degli avversari cori dei tifosi blucerchiati contro il presidente Manfredi
BOLZANO - Sudtirol e Sampdoria si affrontano al "Druso" di Bolzano nella seconda giornata del campionato di serie B, reduci rispettivamente dal pareggio a Catanzaro e dalla sconfitta in casa con il Modena.
Ecco le formazioni di partenza:
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; El Kaouakibi, Tait, Tronchin, Casiraghi, Davi S.; Merkaj, Pecorino. A disposizione: Poluzzi, Theiner, Bordon, Martini, Mallamo, Italeng, Coulibaly, F. Davi, Brik, Odogwu. Allenatore: Fabrizio Castori.
SAMPDORIA (4-3-3): Ghidotti; Venuti, Ferrari, Riccio, Ioannou; Ferri, Henderson, Abildgaard; Depaoli, Cuni, Cherubini, all. Massimo Donati.
Arbitro: Fabbri di Ravenna, Camplone e Prontera al Var.
CRONACA - Sudtirol subito in vantaggio all'ottavo minuto: respinta corta di Ferrari, pressato da Pecorino, tiro vincente di Casiraghi che non lascia scampo a Ghidotti. Una conclusione simile a quella di Santoro del Modena, ma troppo superficiale il rinvio del capitano blucerchiato. Partita in salita per la Samp.
Reazione della squadra di Donati che al 15' tira in porta con Cuni, ma il piattone del centravanti - su servizio di Henderson - è troppo debole per impensierire Adamonis.
Al 19' la Sampdoria riesce a subire il raddoppio addirittura sugli sviluppi di una rimessa laterale, va a segno Merkaj. L'incubo continua.
Venuti ci prova da lontano (fuori) e ancora Cuni chiama il portiere avversario a un intervento scolastico.
Ma alla mezz'ora si compie il suicidio della Samp a Bolzano: Ferrari e Ghidotti non si intendono, si scontrano ed El Kaoukaibi arrotonda con facilità il punteggio chiudendo di fatto il match.
I tifosi blucerchiati iniziano a inveire contro il presidente Matteo Manfredi.
Il Sudtirol, forte dello triplo vantaggio, concede un po' di campo e Ioannou scheggia la traversa, poi Cuni sfiora il palo. Ma la Samp fa solo il solletico e non trova la via delle rete per tentare di ridare significato a una gara compromessa dopo mezz'ora.
Nell'intervallo Donati toglie Ferri e inserisce Coda. Ma è il Sudtirol che sfiora il poker con Davi. Esce anche Cherubini ed entra Pedrola.
