Successo per “Santa in Arte”: chiusa a Santa Margherita Ligure la prima edizione del concorso d’arte contemporanea dedicato alla sostenibilità

Successo per la prima edizione di “Santa in Arte – Arte e Sostenibilità”, concorso d’arte contemporanea a premi che ha animato per due settimane la città di Santa Margherita Ligure, ospitando opere e artisti nei suggestivi spazi dell’Antico Castello Cinquecentesco e della CELLA Art Gallery.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Santa Margherita Ligure, è stata ideata e promossa da Barbara Cella, titolare della galleria, e da Francesca Bellola, giornalista e curatrice. L’obiettivo: promuovere e valorizzare l’arte contemporanea nel Tigullio, con particolare attenzione ai temi ambientali e alla sostenibilità.

L’inaugurazione dell’11 ottobre aveva registrato una grande partecipazione di pubblico, con oltre ottanta persone presenti e la partecipazione del sindaco Guglielmo Caversazio, insieme ai membri della giuria. Su quasi ottanta opere presentate, quaranta sono state selezionate per la mostra finale.

La premiazione ha incoronato Gabriele Buratti vincitore assoluto con l’opera “Comitato tecnico scientifico”, premiato dal sindaco Caversazio. L’artista esporrà in una mostra personale nel 2026 presso la CELLA Art Gallery.

Il primo premio pittura è andato ad Angela Toscanini con “Sguardo rivolto al futuro”; per la fotografia ha vinto Magdalena Kaczowka con “Il dialogo con la natura”, mentre il primo premio scultura è stato assegnato ad Andrea Copello per “La Sirenetta”.

Tra i finalisti, numerosi artisti liguri e nazionali, tra cui Luisa Angela Agliatta, Monica Biamonte, Franco Fani, Natalia Giardina, Egle Piaser, Michele Segalerba e molti altri.

