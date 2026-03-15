Studentessa con disabilità costretta a cambiare scuola, il Comune: "Nessuna segnalazione, ora la situazione è risolta"

GENOVA - In merito alle notizie apparse sugli organi di stampa riguardanti la vicenda di una studentessa genovese di 17 anni costretta a cambiare istituto scolastico per l’impossibilità di ricevere adeguata assistenza igienico-personale, l’Amministrazione comunale di Genova intende esprimere la massima solidarietà alla giovane e alla sua famiglia e chiarire che non era pervenuta alcuna segnalazione o richiesta di intervento agli uffici comunali, anche perché, per legge, la competenza diretta sulla gestione del personale scolastico e dell’assistenza interna agli istituti superiori ricade sotto l’egida dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR).

Una volta venuta a conoscenza della vicenda, l’Amministrazione si è prontamente attivata per interloquire con le autorità competenti e verificare lo stato dei fatti e al momento l’Ufficio Scolastico Regionale ha già provveduto a risolvere la situazione, garantendo alla studentessa le condizioni necessarie per proseguire il proprio percorso formativo con il supporto che le spetta.









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