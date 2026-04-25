Strisce pedonali invisibili e parcheggi selvaggi. San Fruttuoso chiede risposte

Un comitato di cittadini si mobilita a San Fruttuoso per sensibilizzare Municipio e Comune a un maggior impegno sotto il profilo della sicurezza stradale. Nel mirino le strisce pedonali ormai usurate, i parcheggi selvaggi e la collocazione di alcuni cassonetti dell'immondizia. Il comitato di San Fruttuoso chiede anche un'accelerazione per quanto concerne le zone 30, soprattutto in prossimità dei plessi scolastici. Molte le iniziative in programma per cercare di ottenere risultati concreti in tempi contenuti, e consentire agli abitanti del quartiere di muoversi correndo minori rischi. Queste le parole rilasciate ai microfoni di Telenord.

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