“Stringi la mano a Gigio”: Gianluca Messineo presenta il suo libro a Telenord
di Anna Li Vigni - Carlotta Nicoletti
Un incontro per scoprire la storia e le motivazioni che hanno ispirato l’autore nella scrittura di questo volume
Un racconto intenso, fatto di emozioni, amicizia e umanità. Gianluca Messineo presenta a Telenord il suo libro “Stringi la mano a Gigio”, un’opera che invita a riflettere sul valore dei legami autentici e sulla forza dei gesti semplici. Un incontro per scoprire la storia e le motivazioni che hanno ispirato l’autore nella scrittura di questo toccante volume.
