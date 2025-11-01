“Stringi la mano a Gigio”: Gianluca Messineo presenta il suo libro a Telenord

Un racconto intenso, fatto di emozioni, amicizia e umanità. Gianluca Messineo presenta a Telenord il suo libro “Stringi la mano a Gigio”, un’opera che invita a riflettere sul valore dei legami autentici e sulla forza dei gesti semplici. Un incontro per scoprire la storia e le motivazioni che hanno ispirato l’autore nella scrittura di questo toccante volume.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.