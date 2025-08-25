Stoccolma amplia la flotta ferroviaria, dieci nuovi treni Stadler per la Roslagsbanan

Stockholm Transport (SL) ha ordinato dieci nuovi treni elettrici multipli a Stadler, per un valore di 94 milioni di franchi svizzeri. I convogli entreranno in servizio sulla linea Roslagsbanan, la rete a scartamento ridotto che collega la periferia nord-orientale alla capitale svedese, a partire dal 2028.

Roslagsbanan – La linea ferroviaria Roslagsbanan, lunga 65 chilometri e caratterizzata da uno scartamento di soli 891 millimetri, rappresenta un unicum in Svezia. I treni Stadler operano su questa rete dal 2023, dimostrando affidabilità anche in condizioni climatiche avverse. L’ordine, formalizzato il 13 agosto 2025, prevede convogli progettati su misura per le particolari esigenze infrastrutturali.

Nuovi convogli – I veicoli ordinati da SL sostituiranno treni risalenti a trent’anni fa, costruiti da un altro produttore. Ogni treno avrà una capacità di circa 300 passeggeri, con 150 posti a sedere, spazi accessibili senza barriere architettoniche e aree dedicate a passeggini e sedie a rotelle. La produzione avverrà nello stabilimento Stadler di Bussnang, nel cantone svizzero di Turgovia. La consegna sarà scaglionata a partire dal 2027, con l’avvio delle operazioni previsto nel 2028.

Dichiarazioni – «I nostri moderni treni X15p di Stadler hanno aumentato il comfort per i passeggeri e consentito un servizio migliore. Con questo ulteriore ordine riaffermiamo il nostro impegno a fornire un trasporto pubblico affidabile, confortevole e sostenibile per la regione di Stoccolma», ha dichiarato Annika Bergström, Responsabile Progetti per lo sviluppo di Roslagsbanan.

Espansione in Scandinavia – L’accordo con SL consolida la presenza di Stadler nel mercato ferroviario scandinavo. Negli ultimi anni l’azienda svizzera ha firmato diversi contratti rilevanti: in Svezia con AB Transitio per 13 treni a due piani KISS e sette treni FLIRT per l’Arlanda Express, in consegna entro il 2029; in Norvegia con Norske Tog per 17 treni a lunga percorrenza, con opzione fino a 100 veicoli; in Finlandia con VR Group per 20 ulteriori treni FLIRT; in Danimarca con Lokaltog per 24 convogli a batteria destinati a ridurre le emissioni nel trasporto regionale.

Produzione su misura – La peculiarità dello scartamento da 891 millimetri della Roslagsbanan richiede un approccio progettuale personalizzato. Stadler ha costruito la propria reputazione proprio sulla capacità di adattare i modelli standard alle esigenze locali, distinguendosi per flessibilità tecnica e attenzione alle specifiche richieste dei gestori ferroviari.

Voce aziendale – «Siamo molto soddisfatti della continua fiducia che SL ripone in noi. Questo ordine conferma la nostra competenza nel fornire soluzioni su misura in condizioni difficili. La Scandinavia è un mercato strategicamente importante e siamo orgogliosi di rafforzare la nostra presenza», ha affermato Christian König, Vicedirettore Marketing e Vendite di Stadler.

