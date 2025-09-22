Stella San Giovanni, consegnati nuovi dispositivi tecnologici alle unità cinofile

Si è svolta nella corte della Casa Museo di Sandro Pertini a Stella San Giovanni la cerimonia di consegna di dispositivi di protezione individuale e di apparecchiature per il monitoraggio delle unità cinofile. L’iniziativa ha visto la partecipazione dei Gruppi di Protezione Civile di Stella e del Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione Civile I Lupi di Albisola, con il sostegno del Gruppo FERA.

Dispositivi di sicurezza – Durante l’evento Federico Bertuccio, Site Manager del Gruppo FERA, ha consegnato a Marco D’Aliesio, assessore con delega alla Protezione Civile del Comune di Stella, e a Barbara Astaldi, presidente del Gruppo Cinofilo I Lupi di Albisola, i materiali donati. La dotazione comprende dispositivi di protezione individuale per i volontari di Stella, tra cui pantaloni e scarponi antinfortunistici, oltre a collari GPS e palmari capaci di monitorare i cani fino a 10 chilometri di distanza.

Dichiarazioni istituzionali – “In quell’occasione è nata la volontà del Gruppo FERA di contribuire anche al completamento dei DPI per il Gruppo di Protezione Civile di Stella”, ha spiegato l’assessore D’Aliesio ricordando una precedente donazione. Ha quindi sottolineato il valore simbolico della scelta del luogo: “Quale momento migliore per la consegna di questi materiali, se non insieme al Gruppo dei Lupi, presso la Casa Natale del Presidente Pertini, in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza della sua nascita?”.

Collaborazione – Dal canto suo Bertuccio ha rimarcato l’importanza del sostegno ai volontari: “Siamo orgogliosi di vedere i volontari de I Lupi di Albisola girare per addestrare i loro cani nei nostri parchi eolici e siamo felici di poter dare un aiuto concreto ai Volontari della Protezione Civile di Stella. C’è sempre più bisogno di persone che dedicano parte del loro tempo libero agli altri, preoccupandosi di tenersi sempre pronti e allenati per ogni evenienza”.

Attività cinofile – Barbara Astaldi ha evidenziato l’impatto operativo delle nuove tecnologie: “La donazione di oggi va a completare la dotazione di apparecchiature già consegnateci lo scorso anno, e che ci hanno permesso di poter operare in sicurezza durante le recenti ricerche di persone disperse nei boschi della nostra provincia”. Secondo la presidente, gli strumenti consentono un controllo in tempo reale sulla posizione degli operatori e degli animali durante le operazioni e sono utili anche nella fase di addestramento.

I "Lupi" di Albisola – Fondato nel 2007 come sezione ligure del gruppo nazionale “I Lupi”, il sodalizio cinofilo è oggi un’associazione indipendente di Protezione Civile. Le unità cinofile vengono impiegate per la ricerca di dispersi in superficie, sotto macerie, travolti da valanghe o in contesti acquatici. Attualmente il gruppo conta 28 volontari attivi, con 7 unità cinofile operative, 15 in fase di formazione e 7 in pensione per raggiunti limiti di età.

Il gruppo – Attivo da oltre vent’anni, il Gruppo FERA si occupa dello sviluppo e della gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La società è impegnata in progetti che vanno dall’eolico alla mobilità elettrica, fino alla fornitura di energia sostenibile con Click to Green, nuovo operatore lanciato nel 2025. Le iniziative del gruppo si caratterizzano per l’attenzione all’ambiente e al coinvolgimento delle comunità locali.

