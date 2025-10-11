Stefano Rebora a Telenord: "Sono 500mila cuori che viaggiano insieme ai nostri aiuti"

Cinquecento tonnellate di aiuti umanitari raccolti in pochi giorni. Dodici container già pronti in porto. E una missione che si scontra con i divieti: Israele ha infatti impedito l’ingresso a Gaza di generi alimentari “ad alto contenuto energetico” come miele, marmellata e biscotti, considerati “troppo nutrienti per bambini e donne”. A denunciare la vicenda è Stefano Rebora, presidente di Music for Peace, l’associazione genovese impegnata da anni nei corridoi umanitari.

Blocchi – "Ci è stato chiesto di rimuovere alcuni alimenti perché ritenuti “troppo energetici”», spiega Rebora. «Una motivazione inaccettabile. Da parte nostra abbiamo posto tre condizioni: mantenere l’inviolabilità dei pacchi, entrare noi stessi a Gaza per consegnare gli aiuti e garantire la supervisione delle distribuzioni tramite il nostro referente locale".

Organizzazione – Nei magazzini di San Benigno, i volontari lavorano senza sosta: controllano le scadenze, dividono i prodotti per tipologia e confezionano pacchi omogenei destinati alle famiglie. Ogni container ne contiene oltre 800, per un peso di circa 20 chili ciascuno. "È un lavoro complesso, quasi una catena di montaggio", racconta Chiara, una delle volontarie. «Ogni pacco deve essere identico, per rispetto e dignità di chi lo riceve".

Solidarietà – La raccolta, partita da Genova, ha coinvolto l’intera Italia. «Una scatola di tonno o un barattolo di miele rappresentano migliaia di persone che hanno donato con il cuore», aggiunge Rebora. "Noi non siamo supereroi, ma le mani e gli occhi di chi vorrebbe aiutare".

Prospettive – In attesa dell’autorizzazione della Farnesina per un nuovo corridoio umanitario, Music for Peace resta pronta a partire. «Appena ci sarà il via libera, i container salperanno verso Gaza», assicura Rebora. "Sono 500mila cuori che viaggiano insieme ai nostri aiuti".

