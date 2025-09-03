Stati Uniti, corte d'appello sblocca i tagli di Trump alle ong per il clima

L'amministrazione Trump può procedere con la revoca di oltre 16 miliardi di dollari in sovvenzioni concesse a organizzazioni no-profit per combattere il cambiamento climatico: lo ha stabilito una corte d'appello federale Usa.

Con un voto di 2 a 1, il collegio per il circuito del Distretto della capitale ha sentenziato che un giudice di grado inferiore non aveva giurisdizione per esaminare il caso presentato da cinque delle otto organizzazioni no-profit a cui erano stati assegnati collettivamente 20 miliardi di dollari nell'ambito del programma Greenhouse Gas Reduction Fund previsto dalla legge.

L'agenzia per la difesa dell'ambiente (Epa), sotto la guida di Lee Zeldin, ha sostenuto che il programma non è in linea con le priorità dell'agenzia e ha sollevato preoccupazioni relative a potenziali frodi, sprechi e abusi. Anche l'Fbi e il Dipartimento di Giustizia sotto la guida di Trump hanno indagato sul programma.

