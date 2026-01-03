Statale 45, scontro tra vettura e autocarro: due feriti e traffico deviato a Davagna

È stato temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 45 “della Val Trebbia”, nel territorio comunale di Davagna, in provincia di Genova, a causa di un incidente stradale. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un autocarro e un’autovettura, con un bilancio di due persone ferite.





Per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi, il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa. Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le Forze dell’Ordine, impegnati nelle operazioni per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.