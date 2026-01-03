Statale 45, scontro tra vettura e autocarro: due feriti e traffico deviato a Davagna
di Redazione
Per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi, il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa
È stato temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 45 “della Val Trebbia”, nel territorio comunale di Davagna, in provincia di Genova, a causa di un incidente stradale. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un autocarro e un’autovettura, con un bilancio di due persone ferite.
Per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi, il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa. Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le Forze dell’Ordine, impegnati nelle operazioni per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.
