La Spezia: consegnata simbolicamente alla famiglia la pagella di Abanoub, lo studente ucciso dal compagno di scuola

All’Istituto Einaudi Chiodo è stata consegnata simbolicamente ai familiari la pagella di Abanoub Youssef, lo studente ucciso due mesi fa da un compagno di scuola.

“È un gesto di grande valore umano e civile, che commuove e interroga tutti noi – ha commentato la sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti –. In quel documento non c’è solo il percorso scolastico di un ragazzo, ma il ricordo di una vita spezzata troppo presto e l’abbraccio di una comunità che non vuole dimenticare”.

Frassinetti ha sottolineato l’importanza di rafforzare il lavoro educativo quotidiano: “Vicende come quella di Aba non devono più accadere. Studenti, famiglie, docenti e istituzioni devono collaborare per garantire una scuola sicura, attenta e capace di prevenire disagio e violenza. Il modo migliore per onorare la sua memoria è trasformare il ricordo in un impegno concreto per diffondere la cultura del rispetto”.

Alla cerimonia hanno partecipato la famiglia di Abanoub e gli studenti dell’istituto, in un momento di condivisione e riflessione sulla responsabilità educativa.

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