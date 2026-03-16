Genova, gatto dispettoso apre rubinetto: danni a magazzino e appartamento

Un allagamento improvviso ha provocato danni a un magazzino e a un appartamento in via Pinetti, nel quartiere genovese di Quezzi, sulle alture della Valbisagno. All’origine dell’episodio, secondo quanto ricostruito, ci sarebbe un gatto rimasto da solo in casa.

L’allarme è scattato nella mattinata di oggi dopo la segnalazione di una fuoriuscita d’acqua proveniente da un locale al piano strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme a polizia e personale sanitario con un’ambulanza pronta a intervenire in caso di necessità.

Entrati nel magazzino, i soccorritori si sono trovati davanti a un soffitto danneggiato, ceduto a causa di una forte infiltrazione d’acqua proveniente dall’appartamento soprastante. Una volta raggiunta l’abitazione al primo piano, è emerso che la casa era completamente allagata: l’acqua proveniva dal bagno, dove il rubinetto dell’acqua calda era rimasto aperto per diverse ore.

Dalle prime verifiche sarebbe stato proprio uno dei gatti presenti nell’abitazione ad azionare accidentalmente una vecchia manopola del rubinetto, probabilmente mentre giocava. La proprietaria dell’appartamento era infatti assente da circa 24 ore.

La situazione avrebbe potuto diventare ancora più critica anche per gli animali domestici, rimasti all’interno di un ambiente sempre più caldo e umido.

Per quanto riguarda le conseguenze, oltre all’appartamento allagato, i danni risultano concentrati nel locale al piano terra, utilizzato come magazzino da un’impresa edile.

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