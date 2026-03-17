Operazione "Largo Raggio" a Sampierdarena: sessantun controlli, tre segnalazioni per detenzione stupefacenti

Dopo Certosa, Sestri Ponente e Cornigliano, lunedì 16 marzo nuova operazione “Largo Raggio” della Polizia Locale a Sampierdarena dove 25 operatori hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Obiettivi il contrasto al degrado urbano, al consumo di alcolici e ai fenomeni legati al consumo di sostanze stupefacenti.

Le pattuglie hanno eseguito controlli mirati e pattugliamenti dinamici nelle principali aree di aggregazione e nelle vie di Sampierdarena più interessate dalle segnalazioni dei residenti, con particolare attenzione alle zone soggette alle ordinanze comunali che vietano il consumo di bevande alcoliche in strada.

"Le operazioni “Largo Raggio” della Polizia Locale, che ringrazio per il fondamentale servizio a favore della comunità, si fondano su un nuovo modello operativo che prevede l’impiego congiunto di più reparti, nelle aree cittadine considerate maggiormente a rischio, per la risoluzione delle principali criticità esistenti in materia di degrado urbano, grazie all’ascolto attivo delle segnalazioni provenienti dalla cittadinanza – spiega l’assessora alla Polizia Locale e Sicurezza urbana – Con questo nuovo servizio, inserito nel Piano di sicurezza urbana 2026, vogliamo rispondere in maniera ancora più efficace ai bisogni dei cittadini, mettendo in campo interventi coordinati e mirati capaci di migliorare concretamente la sicurezza e, più in generale, la qualità di vita quotidiana delle persone".

Sessantuno i controlli eseguiti tra persone e veicoli, con verifiche finalizzate all’identificazione dei soggetti presenti sul territorio e al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza urbana, decoro e tutela ambientale. Al contempo, sono state effettuate attività di pattugliamento e presidio della viabilità con finalità di prevenzione e sicurezza stradale.

Tre persone sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Particolare attenzione è stata dedicata al rispetto delle ordinanze comunali in materia di consumo di alcolici: gli operatori hanno contestato dieci verbali per consumo di bevande alcoliche in aree soggette a divieto e accertato una violazione per ubriachezza molesta in luogo pubblico.

Constatata anche una violazione ambientale ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. 152/2006 per abbandono di rifiuti in via Buranello, dove è stato individuato il responsabile dell’abbandono di mobilio in legno.

L’attività rientra tra i servizi previsti dal nuovo Piano per la Sicurezza Urbana 2026 del Comune di Genova, che prevede un rafforzamento dei controlli sul territorio e una maggiore presenza della Polizia Locale nei quartieri maggiormente interessati da segnalazioni dei cittadini, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, decoro e vivibilità degli spazi pubblici.

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